У кого из иностранцев есть шансы на возвращение в Россию?

Компании уходят с российского рынка не только по политическим причинам. Логистические проблемы и дефицит комплектующих, ставшие следствием коронавирусных ограничений, также играют роль при принятии окончательного решения.

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС Вячеслав Прокофьев/ТАСС

Автоконцерн General Motors решил продлить приостановку работы в России. Об этом говорится на сайте компании. Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники сообщила, что дилеры уже получили уведомление о прекращении поставок в Россию автомобилей, а сотрудников российского офиса ждет увольнение. В свою очередь, в компании Stellantis официально заявили о приостановке производства в Калуге. Речь идет о заводе «ПСМА Рус», чьи мощности рассчитаны на выпуск 125 тысяч автомобилей в год. Каковы шансы иностранных автопроизводителей вернуться к нормальной работе и что говорят сотрудники этих предприятий?

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Сразу оговоримся: уход General Motors не показателен. Производства у американской компании в России нет с 2015 года. В последнее время в страну ввозили лишь дорогие модели Chevrolet и Cadillac. Продажи шли неактивно. Что касается всех остальных: по данным «Авторевю», в сегменте легковых автомобилей полноценно работают только два завода — это УАЗ и китайский Haval в Туле. Кое-что делает «Автотор» в Калининграде (собирают Kia и Hyundai), а также СП Mazda-Sollers во Владивостоке, но запасы машинокомплектов и там заканчиваются.

В других отраслях вопросы выстраивания новой логистики как-то решаются — где-то лучше, где-то хуже. Но почему именно в автопроме все так сложно? Есть специфика, указывает руководитель проекта «АвтоАвто.ру» Константин Абдуллаев:

«Произошел не форс-мажор. Произошел мировой обвал всего, как ни крути. Мы не будем забывать, что ковидные ограничения очень сильно ударили по производству запчастей, по производству компонентов, из которых делают автомобиль, — оно еще не восстановилось. То есть говорить, что взвинченность сегодняшней ситуации — это проблемы с логистикой, — абсолютно неправильно. Еще не восстановились логистические связи ковидного стресса, поэтому это не то что не могут привезти запчасти — их физически пока нет».

При этом уходить с концами никто не хочет. Но встает вопрос: как долго компании смогут платить зарплаты сотрудникам, у которых нет работы? Комментирует ведущий телеканала «Авто плюс» Павел Федоров:

«У каждого своя математика. Они высчитывают, что им выгоднее — платить сотрудникам зарплату либо расстаться с бизнесом в стране. То есть это критический выбор. У кого-то эта сумма такова, что еще могут полгода выплачивать зарплату, и это будет все равно выгоднее, чем расстаться с бизнесом сейчас, нежели с надеждой вернуться к нормальному существованию и компромиссному варианту через полгода. Поэтому все зависит от того, насколько сильно они вложились до этого, сколько они денег здесь уже оставили и что они могут потерять в случае полного отказа, ухода, национализации».

Тот же Stellantis, который в Калуге производил седаны Citroen и Peugeot, «каблучки» Peugeot Partner, Citroen Berlingo, Opel Combo, среднеразмерные фургоны и минивэны Peugeot, Citroen и Opel, а также Mitsubishi Outlander и Pajero Sport, только что закончил глубокую модернизацию и имел большие планы на будущее. Собеседник Business FM, который работает со Stellantis по ряду проектов, ситуацию с логистикой описывает так: компания активно ищет новых партнеров, процесс идет тяжело, но идет. Смотрят в сторону Китая, а также возвращаются к рассмотрению отечественных предложений по узлам и агрегатам, которые ранее были отвергнуты по критерию «цена — качество».

Еще один автопроизводитель — Volkswagen, он имеет заводы в Калуге и Нижнем Новгороде. Как писали «Ведомости», производитель не менял свой производственный план на год и собирается возобновить работу летом. Один из сотрудников калужского завода на условиях анонимности рассказал Business FM, что шатдаун — каникулы, которые традиционно действовали на заводе в августе, — перенесли на май — начало лета. Точных данных нет, планы меняются постоянно, но есть надежда, отмечает собеседник радиостанции:

— Все очень неоднозначно, и никто не может сказать конкретных дат или еще чего-то, потому что все зависит, естественно, от политической обстановки. Но ежегодный шатдаун, который у нас был всегда в конце лета, в августе, возможно, перенесут на начало лета.

— А надежда какая? Что летом, ближе к осени, возобновится полное производство?

— Да, именно так.