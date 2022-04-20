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1 час назад

Производитель шин Continental возобновил производство в Калуге

Лера Букина

Немецкий производитель шин и автозапчастей Continental принял решение возобновить производство на своем заводе в Калуге. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Производитель шин Continental возобновил производство в Калуге
Фото: ТАССТАСС

Сообщается, что производство в России возобновили с прошлой недели. Издание отмечает, что соответствующее решение было принято из-за «суровых уголовных последствий», угрожавших сотрудникам и руководителям, если они откажутся удовлетворить местный спрос.

В Continental подчеркнули, что основа для данного шага - обязанность производителя заботиться о своих сотрудниках в России. Там же отметили, что речь идет о временном производстве «в случае необходимости», которое значительно ниже предыдущих нагрузок завода.

Ранее сообщалось, что автопроизводитель Stellantis решил остановить завод в Калуге, на котором собирали Opel, Citroen и Peugeot. На принятие решения, как объяснили в компании, повлияли трудности с логистикой и растущее число перекрестных санкций.

В марте остановили поставки в страну Volvo, после этого аналогичные решения приняли Jaguar, Land Rover, BMW, Ford, Toyota, Mercedes-Benz, Volkswagen, Rolls-Royce и Ferrari. К началу марта в России остановилась почти половина автозаводов.

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