Continental временно возобновила производство шин в России

Немецкая компания-производитель автомобильных шин Continental приняла решение возобновить производство на заводе в Калуге. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление, решение направлено на удовлетворение спроса и не противоречит санкциям: в Continental подчеркивают, что выпускают шины исключительно для «гражданского использования». Запуск завода также защитит рабочих, которым «могут быть предъявлены уголовные обвинения».

Фото: © Continental © Continental

Решение не было ориентировано на получение прибыли, указали в Continental. Дело в том, что сотрудники и менеджеры в России столкнутся с «серьезными уголовными последствиями», если компания воздержится от удовлетворения местного спроса. О каких именно обвинениях идет речь, не уточняется. Также в заявлении уточняется, что возобновление российского производства будет носить временный характер.

Иностранные производители шин начали один за другим останавливать производства в России в начале весны. В их числе, помимо Continental, — Bridgestone, Michelin и Yokohama.

В середине марта итальянская Pirelli, которая производит на российских площадках до 10 процентов своих шин, объявила о прекращении инвестиций и ограничении деятельности заводов до минимума, необходимого для поддержания сотрудников. Финская Nokian Tyres продолжает производство, однако в апреле предупредила, что санкции Евросоюза могут осложнить продажу резины в России.