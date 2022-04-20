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20 минут назад

Continental возобновила производство шин в России, но временно

Motor.ruиещё 1

Немецкая компания-производитель автомобильных шин Continental приняла решение возобновить производство на заводе в Калуге. Как сообщает Reuters, ссылаясь на официальное заявление, решение направлено на удовлетворение спроса и не противоречит санкциям: в Continental подчеркивают, что выпускают шины исключительно для «гражданского использования». Запуск завода также защитит рабочих, которым «могут быть предъявлены уголовные обвинения».

Continental временно возобновила производство шин в России
Фото: © Continental© Continental

Решение не было ориентировано на получение прибыли, указали в Continental. Дело в том, что сотрудники и менеджеры в России столкнутся с «серьезными уголовными последствиями», если компания воздержится от удовлетворения местного спроса. О каких именно обвинениях идет речь, не уточняется. Также в заявлении уточняется, что возобновление российского производства будет носить временный характер.

Иностранные производители шин начали один за другим останавливать производства в России в начале весны. В их числе, помимо Continental, — Bridgestone, Michelin и Yokohama.

Stellantis остановил производство автомобилей в России

В середине марта итальянская Pirelli, которая производит на российских площадках до 10 процентов своих шин, объявила о прекращении инвестиций и ограничении деятельности заводов до минимума, необходимого для поддержания сотрудников. Финская Nokian Tyres продолжает производство, однако в апреле предупредила, что санкции Евросоюза могут осложнить продажу резины в России.

По данным «Честного знака», в России к началу апреля числилось почти 61 миллион легковых шин. Из них 26,5 миллиона — летние, почти 14 миллиона — зимние шипованные, 11,5 миллиона — зимние нешипованные, а также около девяти миллионов всесезонных. Такого запаса, по подсчетам аналитиков, хватит примерно на год-полтора.

Самые большие шины в мире

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