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45 минут назад

Renault не производит электрический Megane из-за нехватки деталей из Украины

Motor.ru

Компания Reneult была вынуждена ввести режим простоя на линии сборки электрического Megane E-Tech на своем французском заводе в Дуэ: модель не производится с 14 апреля, а предварительная дата возобновления выпуска — 25 апреля. Приостановка производства связана с нарушением логистических цепочек, а также с нехваткой деталей, которые поставлялись из Украины. Несмотря на простой, компания обещает, что поставки Megane E-Tech начнутся в мае, как и планировалось изначально.

Электрическому Renault Megane не хватает украинских деталей
Фото: © Renault© Renault

Automotive News уточняет, что на предприятии не хватает электронных компонентов, глобальный дефицит которых возник на фоне пандемии коронавируса и разрыва цепочек поставок, а французский Automobile Propre добавляет, что отсутствуют и комплектующие, которые возили из Украины. Французские СМИ уточняют, что на время простоя с 14 по 25 апреля 2,3 тысячи сотрудников завода в Дуэ переведены на частичную занятость.

Ранее по этой же причине BMW была вынуждена в середине марта остановить выпуск моделей Z4 и 5-Series на заводе Magna Steyr в Граце, так как компоненты для них тоже поставляли из Украины.

Кроме того, сразу несколько европейских заводов Ford столкнулись с нехваткой запчастей из Украины и других стран, так что американскому автопроизводителю пришлось ввести простой на нескольких сборочных линиях на предприятиях в Испании и Германии. Это затронуло выпуск Focus и Fiesta.

В середине марта BMW и Volkswagen объявили об остановке всех европейских заводов по аналогичной причине.

Автоновости,Renault,BMW,Volkswagen,Ford,
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