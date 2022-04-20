Какие автомобили закончились у дилеров

В апреле 2022 года в наличии у дилеров можно найти практически все модели китайских и корейских брендов в различных комплектациях, рассказал "РГ" генеральный директор сети автосалонов Fresh Auto Денис Мигаль.

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В то же время дефицит уже намечается, прежде всего по европейским маркам - Volkswagen, BMW, Skoda и Audi. Например, осталось штучное количество Skoda Octaviа и Volkswagen Taos, практически отсутствует Mitsubishi Outlander.

По словам генерального директора ГК "Аларм-Моторс" Романа Слуцкого, в Петербурге достаточно велики запасы дилеров по брендам Kia и Hyundai, однако они не спешат расставаться с товаром, поскольку не имеют достаточной информации по перспективам следующих поставок. Тем не менее, обе корейские компании продолжают незначительные отгрузки автомобилей в дилерские сети.