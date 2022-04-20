ГИБДД платит за сообщения о нетрезвых водителях

Житель Нового Уренгоя получил 4000 рублей за то, что сообщил в дежурную часть о нетрезвом водителе на дороге. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Ямало-Ненецкому округу.
Случай, о котором идет речь, произошел еще 5 января. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что видел на дороге явно нетрезвого водителя. После его сообщения выехал патрульный экипаж ДПС. Инспекторы задержали водителя и проверили его на предмет алкоголя. Факт нетрезвого вождения подтвердился.
Бдительному гражданину, обратившемуся в полицию, впоследствии было выплачено денежное вознаграждение. Основанием стало соответствующее постановление регионального правительства.
В ГИБДД пояснили, что проблема пьяного вождения в целом актуальна для Нового Уренгоя. С начала этого года к административной ответственности на это правонарушение было привлечено более 80 водителей.