Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+3° в 
USD 79.03EUR 85.97
Войти в почту
4 часа назад

ГИБДД платит за сообщения о нетрезвых водителях

Российская Газета

Житель Нового Уренгоя получил 4000 рублей за то, что сообщил в дежурную часть о нетрезвом водителе на дороге. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Ямало-Ненецкому округу.

ГИБДД платит за сообщения о нетрезвых водителях
Фото: Алексей Сухоруков/РИА НовостиАлексей Сухоруков/РИА Новости

Случай, о котором идет речь, произошел еще 5 января. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что видел на дороге явно нетрезвого водителя. После его сообщения выехал патрульный экипаж ДПС. Инспекторы задержали водителя и проверили его на предмет алкоголя. Факт нетрезвого вождения подтвердился.

Бдительному гражданину, обратившемуся в полицию, впоследствии было выплачено денежное вознаграждение. Основанием стало соответствующее постановление регионального правительства.

В ГИБДД пояснили, что проблема пьяного вождения в целом актуальна для Нового Уренгоя. С начала этого года к административной ответственности на это правонарушение было привлечено более 80 водителей.

Автоновости,ГИБДД,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители