ГИБДД платит за сообщения о нетрезвых водителях

Житель Нового Уренгоя получил 4000 рублей за то, что сообщил в дежурную часть о нетрезвом водителе на дороге. Об этом информирует пресс-служба ГИБДД по Ямало-Ненецкому округу.

Фото: Алексей Сухоруков/РИА Новости Алексей Сухоруков/РИА Новости

Случай, о котором идет речь, произошел еще 5 января. Мужчина обратился в полицию и рассказал, что видел на дороге явно нетрезвого водителя. После его сообщения выехал патрульный экипаж ДПС. Инспекторы задержали водителя и проверили его на предмет алкоголя. Факт нетрезвого вождения подтвердился.

Бдительному гражданину, обратившемуся в полицию, впоследствии было выплачено денежное вознаграждение. Основанием стало соответствующее постановление регионального правительства.