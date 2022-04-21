Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+7° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
2 часа назад

Минприроды предупредило о последствиях возврата к «Евро-0»

Motor.ruиещё 1

Возобновление производства автомобилей с двигателями низких экологических классов, включая «Евро-0», негативно скажется на качестве воздуха. В Министерстве природы предупреждают, что ущерб неминуем, и особенно это касается густонаселенных городов, где показатели содержания вредных веществ в атмосфере и без того высоки. Так в министерстве прокомментировали постановление правительства, снижающее экотребования к машинам в целях поддержки автопрома.

Минприроды предупредило о последствиях возврата к «Евро-0»
Фото: © Eu_eugen / Pixabay© Eu_eugen / Pixabay

В Минприроды отметили, что продолжают поддерживать переход на экологичные вида транспорта — автомобили на газе и электрокары, уменьшающие нагрузку на атмосферу. Продажи популярных на западе и в Китае батарейных машин стабильно растут и в России, но результаты до сих пор не превышают и трех сотен в месяц.

Автомобили ответственны за значительную часть вредных выбросов. Например, в Красноярске, Омске и Челябинске на них приходится более 30 процентов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, отметили в Минприроды. Откат до «Евро-0» усугубит ситуацию с качеством воздуха как в этих городах, так и в других российских миллионниках.

Ранее Минпромторг предложил разрешить автопроизводителям в России выпускать машины с пониженными экологическими требованиями до конца года, а 19 апреля соответствующее постановление приготовили в правительстве. Цель послаблений — помочь отечественному автопрому в условиях санкций и острого дефицита комплектующих.

Автоновости,Минпромторг,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители