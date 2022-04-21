Минприроды предупредило о последствиях возврата к «Евро-0»

Возобновление производства автомобилей с двигателями низких экологических классов, включая «Евро-0», негативно скажется на качестве воздуха. В Министерстве природы предупреждают, что ущерб неминуем, и особенно это касается густонаселенных городов, где показатели содержания вредных веществ в атмосфере и без того высоки. Так в министерстве прокомментировали постановление правительства, снижающее экотребования к машинам в целях поддержки автопрома.

Фото: © Eu_eugen / Pixabay © Eu_eugen / Pixabay

В Минприроды отметили, что продолжают поддерживать переход на экологичные вида транспорта — автомобили на газе и электрокары, уменьшающие нагрузку на атмосферу. Продажи популярных на западе и в Китае батарейных машин стабильно растут и в России, но результаты до сих пор не превышают и трех сотен в месяц.

Автомобили ответственны за значительную часть вредных выбросов. Например, в Красноярске, Омске и Челябинске на них приходится более 30 процентов загрязняющих веществ, поступающих в атмосферу, отметили в Минприроды. Откат до «Евро-0» усугубит ситуацию с качеством воздуха как в этих городах, так и в других российских миллионниках.