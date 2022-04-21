Lifan переименуется в Livan и вернется на рынок РФ

Портал «Китайские автомобили» выяснил подробности о планах Lifan на российский рынок. В середине апреля стало известно, что компания завершила продажи машин, однако уходить не планирует: в представительстве «Лифан Моторс Рус» заявили, что в России могут появиться модели под брендом Livan — это экспортном названии марки Ruilan, созданной Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group.

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В российском офисе Lifan заявили, что все работает в штатном режиме — компания взаимодействует с дилерской сетью по продажам, технической поддержке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию. Запчасти по-прежнему поставляют в страну, и на центральном складе имеется достаточный запас деталей. Собеседник издания подчеркнул, что «в связи со сменой провайдера были временные сбои в работе телефонной «горячей линии», но эта проблема уже решена». По состоянию на сегодняшний день, в России насчитывается 130 автомобилей Lifan «под заказ», однако все они были выпущены в 2018 году либо раньше. Более свежих моделей в марки нет.

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В 2020 году Lifan Industry Group объявила о банкротстве, а в начале 2021 года была реорганизирована и переименована Lifan Technology. Теперь у нее два основных инвестора — государственный фонд Liangjiang Equity Investment Fund, которому принадлежит 51 процент акций, и подразделение Geely Technology (49 процента акций).

Дочернее предприятие Lifan Technology под названием Ruilan Technology появилось в январе 2022 года. Так, в первом квартале 2022 года было продано 5309 машин, а в марте было принято 11 298 заказов. Компания занимается в том числе и экспортом, но под маркой Livan, ее линейка включает минивэн 80V (упрощенная версия Geely Jiaji) и седан 60S на базе Geely Emgrand GL. Также упоминается кроссовер X3 Pro, он же перелицованный Geely Vision X3.

Российский «Лифан Моторс Рус» переходит под контроль Livan Technology. «В Livan Technology запланирован выпуск нескольких новых электромобилей в 2022 году. Наряду с этим, разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ», — заявил «Китайским автомобилям» заместитель гендиректора ООО «Лифан Моторс Рус» Кун Шуай.