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2 часа назад

В Томске придумали топливо, не замерзающее при -70°С

Газета.Ru

В Томском политехническом институте (ТПУ) создали недорогое дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70 °С, сообщает «РИА Новости».

В России создали топливо, не замерзающее при -70 °С
Фото: instagram.com/nataliygoncharova (организация запрещена в России)instagram.com/nataliygoncharova

Отмечается, что метод получения такого топлива достигается «с помощью переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций».

«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70 °С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдаленных территориях», — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.

В ТПУ подчеркнули, что для отдаленных северных территорий это особенно актуально, так как доставлять туда топливо очень дорого, или просто невозможно.

Еще одно преимущество новой технологии в том, что 98% сырья превращается в полезный продукт, в то время как для большинства процессов нефтепереработки этот показатель составляет 50-70%.

Автоновости,Томский политех,
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