В России создали топливо, не замерзающее при -70 °С

В Томском политехническом институте (ТПУ) создали недорогое дизельное топливо, устойчивое к замерзанию даже при -70 °С, сообщает «РИА Новости».
Отмечается, что метод получения такого топлива достигается «с помощью переработки на цеолитном катализаторе прямогонных дизельных фракций».
«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70 °С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдаленных территориях», — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.
В ТПУ подчеркнули, что для отдаленных северных территорий это особенно актуально, так как доставлять туда топливо очень дорого, или просто невозможно.
Еще одно преимущество новой технологии в том, что 98% сырья превращается в полезный продукт, в то время как для большинства процессов нефтепереработки этот показатель составляет 50-70%.