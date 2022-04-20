В России создали топливо, не замерзающее при -70 °С

«Наш способ переработки позволяет получать дизельное топливо, которое не застывает даже при -70 °С. Важно, что для производства не требуется водородсодержащий газ: благодаря этому технология реализуема не только на крупных НПЗ, но и на малотоннажных установках на отдаленных территориях», — рассказала доцент отделения химической инженерии ТПУ Мария Киргина.