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2 часа назад

Hyundai научатся «узнавать» владельцев по радужке глаза

Motor.ru

Hyundai Motor Group подала патентную заявку на технологию распознавания человека по радужной оболочке глаза. Как пишет The Drive со ссылкой на Бюро по регистрации патентов и торговых марок США (USPTO), новый способ биометрической идентификации в обозримом будущем может появиться в машинах Hyundai: автомобиль буквально будет требовать «заглянуть в глаза» владельцу перед стартом двигателя. Это дает новые гарантии безопасности, но может вызвать и серьезные неудобства.

Авто Hyundai научат «узнавать» владельцев по радужке глаза
Фото: © Pixabay© Pixabay

Система работает на основании сканера: он распознает рисунок радужной оболочки человека на переднем сидении, а затем система сверяет его с данными владельца автомобиля. Также имеется инфракрасная камера, которая сможет различить глаза в темноте и «пробиться» сквозь солнечные очки. Система сама осветлит изображение при необходимости или же оповестит водителя о сложностях с распознаванием.

Как только система «узнает» хозяина, она позволит завести двигатель, а также вернет водительское сиденье и руль к заданным настройкам.

Достоинство идентификации по радужке глаза — уникальность рисунка, которая практически исключает ошибки. Кроме этого, благодаря отсутствию физического контакта распознаванию не будут мешать скапливающиеся грязь и жир, как при сканировании отпечатка пальца: такой технологией уже оборудован кроссовер Genesis GV70.

Несмотря на эти плюсы, Hyundai вряд ли решится отказаться от традиционных ключей. Необходимость следить за освещением или снимать очки каждый раз, садясь за руль, может стать весьма раздражающим фактором. Кроме этого, непонятно, как передавать управление другу или члену семьи. Наконец, не исключены и сбои в электронике, на случай которых стоит иметь альтернативный способ запуска мотора.

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