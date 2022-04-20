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2 часа назад

Цены на китайские авто выросли до шокирующих

Российская Газета

У китайских автомобилей в России растет не только популярность, но и цена.

Цены на китайские авто достигли шокирующего уровня
Фото: Борис ЗахаровБорис Захаров

Еще недавно автомобили из КНР ассоциировались с низким качеством и дешевизной. Но если в 2017 г. доля "китайцев" среди новых машин в России составляла лишь 1,7 %, то по итогам первого квартала 2022-го она добралась уже до 8,9%.

Сейчас модели из КНР эксперты рассматривают в качестве замены европейским, поставки которых в основном приостановлены. Однако покупатели удивлены не только современным дизайном и набором опций "китайцев", но и ценой. Сейчас многие модели стоят от 3 млн рублей.

"С 6 февраля по 6 апреля Chery Exeed подорожали на 38-50%, Haval - на 35-60%. Часть брендов и вовсе скрывает прайсы, предлагая клиентам обращаться к дилерам", - рассказал "РГ" обозреватель портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.

После стабилизации курса доллара той же Chery пришлось ввести скидки - до 340 тыс. рублей за автомобиль, поскольку в марте продажи марки упали на 79%. А с таким ценником заменить европейские иномарки будет весьма непросто.

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