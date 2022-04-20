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1 час назад

В России запустили импортозамещения спецтехники для аэропортов

Газета.Ru

Московский автомобильно-дорожный государственный технический университет (МАДИ) совместно с заводом «СпецАгрегат» приступил к разработке комплекса отечественных машин, предназначенных для обслуживания российских аэропортов. Об этом «Газете.Ru» сообщили в Министерстве науки и высшего образования РФ, которое финансирует данный проект по импортозамещению.

В России запустили импортозамещения спецтехники для аэропортов
Фото: Газета.руГазета.ру

Ученые и промышленные партнеры налаживают производство отечественных подметально-продувочных, поливомоечных и плужно-щеточных машин, которые будут отвечать за скоростную уборку искусственных покрытий аэродромов и аэропортов, продувку и очистку от снега, льда, воды, пыли и песка. На данный момент в России используется только импортная техника такого типа.

Руководитель проекта со стороны МАДИ Дмитрий Никитин рассказал «Газете.Ru», что комплекс аэродромных машин будет универсальным. То есть навесное оборудование можно будет переставлять с одной машины на другую.

«Комплекс может выполнять полный цикл уборки взлетно-посадочной полосы и территории аэродрома/аэропорта (уборка снега, песка, сбор мусора, обработка реагентами и так далее) круглогодично, пригоден для эксплуатации в условиях Крайнего Севера (при очень низких температурах). Главная цель проекта — основываясь на лучших мировых практиках, создать машины, состоящие полностью из отечественных комплектующих», — сказал Никитин.

Первую машину на заводе «СпецАгрегат» соберут уже в апреле. До конца июня 2022 года планируется построить образцы для испытаний в челябинском аэропорту. Ожидается, что на серийное производство завод выйдет в начале 2023 года. После завершения всех этапов разработки планируется выпускать по 200 машин в год.

Проект выполняется в рамках Постановления Правительства РФ №218. Денежные средства в размере 188 млн рублей на разработку выделило Минобрнауки.

Ранее «Газета.Ru» писала о строительстве в Подмосковье первой российской «умной» дороги.

Автоновости,Дмитрий Никитин,Минобрнауки России,Правительство РФ,
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