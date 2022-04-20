Toyota потратит 383 миллиона долларов на новый двигатель

Компания Toyota объявила о намерении инвестировать в производство моторов в США 383 миллиона долларов. Издание Carscoops отмечает, что японская марка разрабатывает новый четырехцилиндровый двигатель, и именно на него планируется потратить указанную сумму. Так, завод Toyota в штате Алабама получит 222 миллиона долларов на создание производственной линии для сборки агрегатов такого типа, 16 миллионов направят на расширение мощностей предприятия в Кентукки, а оставшиеся средства распределят между еще двумя американскими заводами.

Фото: © Carscoops.com © Carscoops.com

Вывод о том, что японская корпорация занимается разработкой некоего нового агрегата, журналисты сделали потому, что в официальном сообщении упоминаются «расширение линейки двигателей» и «новые блоки цилиндров». Издание предполагает, что производством новых моторов займется упомянутый завод в Алабаме, а сами четырехцилиндровые двигатели будут устанавливать на автомобили как в составе гибридных силовых установок, так и отдельно. Инвестиции в том числе направят американским предприятиям Toyota, которые производят комплектующие для силовых агрегатов.

Что же касается завода в Кентукки, то он уже производит двигатели. В 2021 году Toyota инвестировала в эту площадку более 460 миллионов долларов, а в нынешнем автопроизводитель потратит еще 16 миллионов на ее расширение.