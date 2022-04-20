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57 минут назад

Российскому авторынку предрекли падение в 2022 году

Лера Букина

Дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза. Об этом заявил президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев в ходе выступления на «Конвенции РОАД 2022», передает «Прайм».

Российскому авторынку предрекли падение в 2022 году
Фото: ТАССТАСС

Сейчас увидеть клиентов в автосалоне или принять от них вызов — это большая редкость, поскольку ситуация на рынке кардинально изменилась.

«Очевидно совершенно, что рынок новых автомобилей в этом году просядет в разы. Сложно сказать — лично мое мнение, не берусь предсказать насколько он просядет — но понятно, что не менее чем в два раза, может быть в три. Но то, что на рынке идут серьезные потрясения и падение — это очевидно», — указал Зубарев.

Согласно данным Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ), продажи новых легковых автомобилей и LCV в первом квартале 2022 года сократились на 28,4%, до 277,3 тысячи штук.

Ранее глава Минпромторга РФ Денис Мантуров заявил, что ситуация на авторынке РФ будет меняться в лучшую сторону. По его словам, министерство планирует способствовать восстановлению продаж.

В 2021 году в России было продано 1,67 миллиона легковых и легких коммерческих автомобилей (+4,3% к 2020 году).

Автоновости,Вячеслав Зубарев,Денис Мантуров,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",Минпромторг,
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