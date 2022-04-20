Российскому авторынку предрекли падение в 2022 году

«Очевидно совершенно, что рынок новых автомобилей в этом году просядет в разы. Сложно сказать — лично мое мнение, не берусь предсказать насколько он просядет — но понятно, что не менее чем в два раза, может быть в три. Но то, что на рынке идут серьезные потрясения и падение — это очевидно», — указал Зубарев.