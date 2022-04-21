Volkswagen Polo стал в марте лидером вторичного рынка в Москве

Столичный рынок автомобилей с пробегом продолжил расти в марте этого года. По данным «Автостат Инфо», перепродажи легковушек увеличились здесь на 36% в отчетный месяц в годовом сравнении, то есть с 23 473 до 31 910 ед.

Фото: "Автостат Инфо" "Автостат Инфо"

Перепродажи иномарок в Москве возросли на 31,6% до 28 095 ед., что составило 88% от всех продаж. В тот же период на 80% увеличились перепродажи российских легковушек, до 3815 ед., что соответствует доле в 12%.

В марте текущего года покупатели в Москве приобрели 1229 подержанных Volkswagen Polo. Перепродажи модели выросли на 256% к прошлогоднему результату (345 авто), что обеспечило «Поло» первое место на рынке б/у авто в столице. Седан Hyundai Solaris показал в тот же период прирост продаж на 53% до 1130 ед. против прошлогодних 738 ед. В рейтинге московского рынка авто с пробегом «Солярис» занял второе место. Третий результат показал Kia Rio — 860 перепроданных машин, на 46,8% больше, чем годом ранее — 586 ед. Перепродажи седанов Toyota Camry — 4-е место в рейтинге — выросли на 55,7% с 415 до 646 ед. Пятую строчку этого списка заняла Skoda Octavia, перепродажи которой упали на 2% в годовом сравнении с 609 до 597 ед.

В топ-10 моделей рынка авто с пробегом в Москве вошли также: Ford Focus — 557 шт. (+3,5%), Mercedes-Benz E-Класса — 463 ед. (+35,8%), BMW 5-Серии — 442 авто (+43%), Kia Ceed — 412 ед. (+53,7%) и Daewoo Matiz — 383 шт. (+14,7%).