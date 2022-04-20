Новый Mercedes EQS может приехать в Россию с Востока

"Спрос на электромобили у нас минимальный, около 1500 штук в год продавалось до недавнего времени, и подавляющее большинство этих продаж приходилось на дорогие марки. У нас есть прослойка покупателей, которым важно иметь самую новую и технологичную машину. Так, когда в России появился Porsche Taycan, он моментально обошел по продажам другие модели Porsche. Другое дело, что Mercedes официально прекратил поставки в Россию, так что если EQS SUV и появится у нас, везти его придется по сложным маршрутам, скорее всего из Арабских Эмиратов, и цена в итоге будет заоблачная".