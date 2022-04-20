Новый Mercedes EQS может приехать в Россию с Востока

Merecedes представил новый семиместный электрический кроссовер EQS. Машина получила роскошный салон и в техническом плане имеет много общего с уже известным седаном EQS. Среди потенциальных конкурентов – BMW iX и Tesla Model X.
Внешне кроссовер EQS во многом повторяет другие модели линейки EQ – максимально плавные линии кузова и сплошной щиток вместо решетки радиатора. Среди функций, которые должны привлечь покупателей, помимо прочего, указывается возможность подзарядить машину на 300 км пробега всего за 15 минут, однако, для этого потребуются мощные зарядные станции. Максимальный заявленный пробег на одном заряде аккумуляторов – 600 км. От обычной бытовой розетки EQS SUV должен полностью заряжаться за 11 часов.
На начальном этапе покупателям будут доступны две версии EQS SUV – с одним электромотором мощностью 355 л.с., крутящим моментом 568 нм и задним приводом и двухмоторная модификация (536 л.с., 858 Нм) с полным приводом.
Среди опций обещаны знакомые по седану EQS комплектации с тремя экранами суммарной диагональю в 56 дюймов на передней панели MBUX Hyperscreen, сенсор отпечатков пальцев, панорамная крыша, вентиляция первых двух рядов сидений и другие функции, свойственные люксовым автомобилям. Пневмоподвеска будет ставиться на все модификации EQS.
Продажи нового кроссовера в Европе и США должны начаться ближе к концу 2022 года. В России есть спрос на подобные новинки просто потому, что это Mercedes, считает автоэксперт Игорь Моржаретто.
"Спрос на электромобили у нас минимальный, около 1500 штук в год продавалось до недавнего времени, и подавляющее большинство этих продаж приходилось на дорогие марки. У нас есть прослойка покупателей, которым важно иметь самую новую и технологичную машину. Так, когда в России появился Porsche Taycan, он моментально обошел по продажам другие модели Porsche. Другое дело, что Mercedes официально прекратил поставки в Россию, так что если EQS SUV и появится у нас, везти его придется по сложным маршрутам, скорее всего из Арабских Эмиратов, и цена в итоге будет заоблачная".
За 2021 год россияне купили 2254 новых электромобиля, превысив итоги 2020 года в 3,1 раза. Продажи электрокаров в России росли на протяжении последних пяти лет. На данный момент официальные продажи Mercedes в России приостановлены – российское представительство компании объявило об остановке поставок и производства машин на подмосковном заводе в Есипово вскоре после обострения ситуации на Украине.