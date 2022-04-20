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52 минуты назад

Два мотора и скромный запас хода: представлен электрический кроссовер Lexus RZ

Motor.ru

Компания Lexus раскрыла практически все подробности о новом электрокаре RZ, который стал премиальным и более мощным аналогом представленного ранее Toyota bZ4X. В движение новинку приводит двухмоторная установка — 204-сильный электродвигатель спереди и 109 сильный сзади. Их питает батарея емкостью 71,4 киловатт-часа, одного заряда которой хватает на скромные по меркам современных электрокаров 362 километра (в американском цикле EPA). Впрочем, пока приводятся данные Lexus, которые еще предстоит подтвердить сертифицирующим органам.

Представлен первый полноценный электрокар Lexus
Фото: © Lexus© Lexus

В линейке японской марки уже есть один электрический кроссовер, UX 300e, однако у него имеется аналог с ДВС, в отличие от RZ, так что новинку по праву можно считать первым полноценным электромобилем Lexus.

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Lexus RZ построен на платформе e-TNGA, с передней подвеской MacPherson, двойными поперечными рычагами сзади и интегрированной в силовую структуру кузова батареей. В длину автомобиль превышает 4,8 метра, ширина составляет почти 1,9 метра, а высота — 1,63 метра при колесной базе в 2,85 метра. Таким образом, RX на 10 сантиметров длиннее, на 35 шире и на полтора сантиметра выше соплатформенного Toyota bZ4X.

Lexus

Кроме того, он мощнее: если Toyota bZ4X положен либо один 204-сильный электромотор, либо пара 109-сильных, то у RZ спереди установлен электродвигатель, развивающий 204 лошадиные силы, а на задней оси — агрегат на 109 сил. С места до 100 километров в час электрокар разгоняется за 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена на отметке 160 километров в час.

Заявлена система Direct4, которая постоянно перераспределяет тягу между колесами, основываясь на данных с комплекса датчиков. В Lexus подчеркивают, что это обеспечивает оптимальные ускорение и управляемость.

Lexus

Для Lexus RZ заявлены рулевое управление «по проводам» (доступно опционально), два варианта руля — традиционное колесо либо штурвал, 14-дюймовый экран мультимедийной системы, панорамная крыша с функцией затемнения, проекционный дисплей, комплекс систем безопасности и электронных ассистентов.

Старт продаж запланирован на конец нынешнего года, цены пока не обнародованы. В России электрокар вряд ли появится, в том числе и потому, что Япония ввела запрет на поставки в страну всех моделей этой марки.

Автоновости,Lexus,Toyota,
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