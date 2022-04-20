Европейский авторынок сокращается девятый месяц подряд

Европейская ассоциация автопроизводителей ACEA опубликовала итоги регистрации новых автомобилей в марте и по итогам первого квартала 2022 года. И в первом, и во втором случае наблюдается ощутимое сокращение показателей.

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В марте на ключевых рынках Европы зафиксировано сокращение количества регистраций: Испания - минус 30,2%, Италия - минус 29,7%, Франция- минус - 19,5%, Германия - минус 17,5%. В прошлом месяце количество регистраций новых машин в ЕС составило 844 187 авто, что на 20,5% меньше в годовом выражении.

По итогам первого квартала ACEA зафиксировала сокращение на 12,3% по отношению к январю-марту 2021 года, общее количество регистраций за рассматриваемый период составило 2 245 976 легковых автомобилей. Больше всего продажи упали в Италии - на 24,4%, во Франции - на 17,3%, в Испании - на 11,6%, и в Германии - на 4,6%.

Если рассматривать статистику по автопроизводителям, то больше всех клиентов по итогам первого квартала потеряла Группа Jaguar Land Rover (- 40,6%), Volvo (- 25.3%), Nissan (- 26,3%), концерн Stellantis (- 23,9%). Но были и те, кто смог улучшить свои позиции в это кризисное время: Dacia (15,2%), Alpine (+73%), Hyundai Group (Kia и Hyundai дали суммарный рост на 14,7%), Honda (+24,7%), а также отечественная Lada (+ 49,5%).

В Ассоциации объясняют текущее бедственное положение дел кризисом поставок, усугубленным началом военной спецоперации Российской Федерации на территории Украины.