Появилось шпионское фото нового кросс-купе Smart от Brabus

В распоряжении портала CarNewsChina.com оказалась шпионская фотография нового электрокара Smart, второго, разработанного под контролем китайской Geely. Это купеобразный кроссовер, который пока известен под индексом HC11, хотя местные СМИ и прочат ему название #2. Более того, журналисты выяснили, что на снимке запечатлена версия от Brabus — мощность такого автомобиля может достигать 400 лошадиных сил, а на одном заряде он сможет проезжать примерно 440 километров.

Фото: CarNewsChina.com CarNewsChina.com

Подробностей о готовящейся новинке пока мало. Можно заметить, что дизайн экстерьера выполнен в том же стиле, что и у представленного в начале апреля Smart #1: у электрокаров одинаковые выдвижные дверные ручки, наружные зеркала, оптика и линия капота, хотя передний свес выглядит чуть короче. Но главные отличия — это покатая крыша, плавный изгиб передних стоек и оригинальный дизайн колесных дисков. Кроме того, #2 выглядит ниже, приземистее и спортивнее, чем #1.

С большой долей вероятности, #2 получит те же силовые установки, что и #1. Для моноприводной версии это 272-сильный электромотор на задней оси, а для полноприводной — дополнительный электромотор спереди, который развивает 128 сил. При этом «заряженную» версию от Brabus могут предложить с 400-сильной двухмоторной установкой.

Новинке прочат батарею емкостью 66 киловатт-часов, которую можно зарядить от обычной зарядки с 10 до 80 процентов за 3,5 часа. Экспресс-зарядка займет примерно полчаса.