Bugatti показала два уникальных Chiron

Компания Bugatti показала два уникальных гиперкара Chiron, построенных в рамках программы персонализации Sur Mesure. Обе машины используют общую тему оформления под названием Vagues de Lumière (фран. — волны света). Это особое лакокрасочное покрытие, создающую иллюзию отражений света на кузовных панелях.

Фото: Reuters Reuters

Процесс создания этих схем окраски занимает около пяти недель, причем красят автомобили вручную, в несколько слоев, по заранее изготовленным двумерным шаблонам.

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Дизайнеры Bugatti черпают вдохновение не только в прошлом марки, но и, казалось бы, в обыденных вещах. Например, их привлекает игра света и тени на изгибах кузова, причем неважно, стоит гиперкар под яркими лампами на линии контроля качества в Мольсайме или освещён лучами заходящего солнца где-нибудь на морском побережье. Используя эти примеры как референс, отделение персонализации Sur Mesure придумало особую технику окраски Vagues de Lumière. Она не только создаёт иллюзию отражений, но ещё делает каждую машину по-своему уникальной.

Одним из первых автомобилей, оформленных в таком стиле, стал Chiron Super Sport. В качестве базового цвета здесь использован голубой California Blue. Широкие «мазки» сделаны контрастным оранжевым колером Arancia Mira. В таком же цвете выполнены магниевые колеса, надписи на крышке моторного отсека, число «38» на решетке радиатора и салон. Второй гиперкар с окрасом Vagues de Lumière — это Chiron Pur Sport. Его кузов изготовлен из синего углепластика под прозрачным лаком, который дополняют полосы в черном цвете Nocturne. На торцевых пластинах антикрыла — национальные флаги Франции, в салоне — синяя и черная кожа.

К слову, воспроизвести естественные отражения света на кузове Bugatti пробовали раньше. В 2011 году был представлен Veyron 16.4 Grand Sport L’Or Blanc, созданный в сотрудничестве с Берлинской королевской фарфоровой мануфактурой. Через восемь лет, в 2019-м, дебютировал штучный Chiron Zebra, окрашенный в сочетание голубого Titanic Blue и серого Gunpowder Grey.