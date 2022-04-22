КамАЗ и МАЗ скооперируются для выпуска беспилотных автомобилей

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ) планируют начать сотрудничество. Об этом стало известно во время встречи гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова и министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика, сообщает Telegram-канал ПАО «КамАЗ».

Фото: Тимур Хасанов/«Газета.Ru» Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

«Лидеры машиностроения двух стран намерены интегрировать усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях», — говорится в сообщении.