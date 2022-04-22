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2 часа назад

КамАЗ и МАЗ скооперируются для выпуска беспилотных автомобилей

Газета.Ruиещё 3

Российский производитель грузовых автомобилей КамАЗ и Минский автомобильный завод (МАЗ) планируют начать сотрудничество. Об этом стало известно во время встречи гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина, заместителя министра промышленности и торговли РФ Александра Морозова и министра промышленности Белоруссии Петра Пархомчика, сообщает Telegram-канал ПАО «КамАЗ».

КамАЗ и МАЗ скооперируются для выпуска беспилотных автомобилей
Фото: Тимур Хасанов/«Газета.Ru»Тимур Хасанов/«Газета.Ru»

«Лидеры машиностроения двух стран намерены интегрировать усилия в сфере производства автомобилей с использованием беспилотных и интеллектуальных систем и в других направлениях», — говорится в сообщении.

Кроме того, планируется кооперационное взаимодействия по разным направлениям — в сфере производства автокомпонентов, узлов, агрегатов и микроэлектроники, используемой при изготовлении грузового и пассажирского транспорта двух стран.

Автоновости,Сергей Когогин,Александр Морозов,Камаз,
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