Автоновости
ДТП
Тест-драйвы
Автоэксперт
+16° в 
USD 77.08EUR 83.27
Войти в почту
3 часа назад

Российские автомагазины обходят западные санкции, импортируя запчасти из третьих стран

FBM.ru

Как сообщает МК, владельцы магазинов автозапчастей в России нашли выход для спасения своего бизнеса, организуя доставку продукции, попавшей под санкции, через третьи страны.

Российские автомагазины обходят западные санкции, импортируя запчасти из третьих стран
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Например, известная французская марка из-за введенных санкций перестала поставлять масло для авто еще в начале марта, но сейчас поставки Motul налажены через Турцию, правда, стоить оно будет несколько дороже из-за логистических трудностей. Об этом рассказал владелец автомагазина из Екатеринбурга.

Кроме того, налаживаются контакты с заводами, которые производят запчасти для крупных автоконцернов, и они будут стоить дешевле оригинальных, потому что на них нет эмблемы бренда. Но они вполне подойдут для замены детали или агрегата.

Ранее эксперты опасались, что дефицит запчастей может спровоцировать рост количества угонов автотранспорта, который будут разбирать на запчасти.

Автоновости,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители