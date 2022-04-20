Российские автомагазины обходят западные санкции, импортируя запчасти из третьих стран

Как сообщает МК, владельцы магазинов автозапчастей в России нашли выход для спасения своего бизнеса, организуя доставку продукции, попавшей под санкции, через третьи страны.

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Например, известная французская марка из-за введенных санкций перестала поставлять масло для авто еще в начале марта, но сейчас поставки Motul налажены через Турцию, правда, стоить оно будет несколько дороже из-за логистических трудностей. Об этом рассказал владелец автомагазина из Екатеринбурга.

Кроме того, налаживаются контакты с заводами, которые производят запчасти для крупных автоконцернов, и они будут стоить дешевле оригинальных, потому что на них нет эмблемы бренда. Но они вполне подойдут для замены детали или агрегата.