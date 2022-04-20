Российские автомагазины обходят западные санкции, импортируя запчасти из третьих стран

Как сообщает МК, владельцы магазинов автозапчастей в России нашли выход для спасения своего бизнеса, организуя доставку продукции, попавшей под санкции, через третьи страны.
Например, известная французская марка из-за введенных санкций перестала поставлять масло для авто еще в начале марта, но сейчас поставки Motul налажены через Турцию, правда, стоить оно будет несколько дороже из-за логистических трудностей. Об этом рассказал владелец автомагазина из Екатеринбурга.
Кроме того, налаживаются контакты с заводами, которые производят запчасти для крупных автоконцернов, и они будут стоить дешевле оригинальных, потому что на них нет эмблемы бренда. Но они вполне подойдут для замены детали или агрегата.
Ранее эксперты опасались, что дефицит запчастей может спровоцировать рост количества угонов автотранспорта, который будут разбирать на запчасти.