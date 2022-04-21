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25 минут назад

В России нашли способ удешевить ремонт иномарок

Вероника Полынина

Российские предприниматели предложили устанавливать на автомобили иностранного производства переходники, которые позволят оборудовать машины российскими комплектующими. Об этом агентству «Прайм» рассказал автор идеи, предприниматель Артем Елохов.

В России нашли способ удешевить ремонт иномарок
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, из-за санкций запчасти для иномарок значительно подорожали, а некоторые и вовсе исчезли с рынка, поэтому импортозамещение в этой сфере «стратегически важно». В качестве примера Елохов привел фильтры иностранного производства, которые выросли в цене на 120%, тогда как отечественные стоят в два раза дешевле.

«Замещение основных узлов транспорта довольно проблематично, а вот расходные части, такие как фильтр масляный, фильтр топливный, разнообразные импульсные датчики, возможно заменить на детали отечественного производства», - считает Елохов.

Для этого, по словам предпринимателя, нужно установить переходные элементы, обеспечивающие совмещение наружных, внутренних диаметров и пропускных каналов.

Елохов отметил, что опыт установки отечественных запчастей на импортные автомобили у российских инженеров и мастеров есть еще с 1990-х годов. Сегодня необходимо легализовать этот опыт и разработать требования к качеству проводников.

Предприниматель добавил, что сфера применения проводников не ограничивается автомобильным транспортом. Их можно применять в импортозамещении деталей для промышленных станков, включая токарно-фрезерные с числовым программным управлением.

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