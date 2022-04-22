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2 часа назад

Аналитики правительства рассказали, сколько зарабатывают таксисты в РФ

Газета.Ruиещё 3

По итогам 2021 года средний заработок водителя такси в российских мегаполисах с населением более 5 млн составил 83 тыс. руб., а в городах с населением менее 100 тыс. человек — 15 тыс. руб., пишет «РБК» со ссылкой на отчет аналитического центра при правительстве.

Сколько зарабатывают российские таксисты
Фото: DepositphotosDepositphotos

В сфере такси в России в прошлом году было занято 575 тыс. человек. Число машин, используемых для таксомоторных перевозок составило 406 тыс. единиц.

В 2021 году объем легального рынка такси составил 820 млрд руб., а нелегальных перевозчиков - 157 млрд руб., или 16% от общего объема рынка такси с учетом легального сегмента.

По доле в доходах среди агрегаторов в 2021 году лидировал «Яндекс.Такси» (66%). Далее следуют «Ситимобил» (8,3%), «Максим» (7%), ГК «Везет» (7%) и Gett (6,6%).

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