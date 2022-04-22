Сколько зарабатывают российские таксисты

По итогам 2021 года средний заработок водителя такси в российских мегаполисах с населением более 5 млн составил 83 тыс. руб., а в городах с населением менее 100 тыс. человек — 15 тыс. руб., пишет «РБК» со ссылкой на отчет аналитического центра при правительстве.

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В сфере такси в России в прошлом году было занято 575 тыс. человек. Число машин, используемых для таксомоторных перевозок составило 406 тыс. единиц.

В 2021 году объем легального рынка такси составил 820 млрд руб., а нелегальных перевозчиков - 157 млрд руб., или 16% от общего объема рынка такси с учетом легального сегмента.