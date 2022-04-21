В Россию могут привезти новые доступные автомобили

Доступные модели Livan могут сменить в России закончившиеся у дилеров автомобили Lifan. И это не просто игра слов или неуместный каламбур. Так за пределами Китая будут называть новые машины Ruilan Technology - компании, созданной совместно Lifan Technology и Geely Automobile после реорганизации Lifan Industry Group.

Фото: Ruilan Technology Ruilan Technology

"В Ruilan Technology запланирован выпуск нескольких новых моделей электромобилей в 2022 году. Наряду с этим, разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ", - говорится в сообщении ООО "Лифан Моторс Рус", поступившем в "РГ".

Там также отмечается, что "Лифан Моторс Рус" в настоящее время "проводит анализ для последующего планирования вывода" на рынок РФ новых моделей, как с ДВС, так и "электричек".

Собственно, речь и идет об автомобилях Livan, которые в Китае называют Ruilan, а чаще - Ruilan Maple, поскольку первые созданные Lifan и Geely машины - это слегка упрощенные для работы в такси и каршеринге электромобили Maple. А они, в свою очередь, базируются на бензиновых Geely. В частности, седане Emgrand GL и минивэне Jiaji.

Но все эти планы - своего рода ответ на слухи об уходе компании Lifan из России.

"Лифан Моторс Рус" является официальным дистрибьютором Lifan в России и СНГ, продолжает работать в штатном режиме, обеспечивая полное взаимодействие с дилерской сетью по продажам, технической поддержке, гарантийному и постгарантийному обслуживанию автомобилей марки Lifan", - заверили в компании.

Там подчеркнули, что у клиентов не должно возникать проблем с запчастями. Их достаточно на центральном складе, несмотря на пандемию, логистический кризис и геополитические проблемы.