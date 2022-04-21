Linсoln создал электрокар с выдвижным бампером

Американский автопроизводитель Lincoln представил концептуальный внедорожник Star. Это первый электромобиль бренда.

Фото: Lincoln Lincoln

Как сообщает Auto.ru, особенность автомобиля заключается в отсутствии средних стоек, а задние двери открываются против хода движения для большего удобства задних пассажиров. Передний бампер выдвигается вперед, открывая доступ к багажнику.

В салоне установлены четыре кресла, при этом задние разделяет массивная консоль, в которой скрыт холодильник. Кроме того, в кресла вмонтированы подставки для ног. По всему периметру салона расположены диодные вставки, создающие атмосферное освещение.

Разработчики не уточняют технических характеристик Lincoln Star: известно лишь, что автомобиль получил электрическую силовую установку.