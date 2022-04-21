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1 час назад

Linсoln представил электромобиль с выдвижным бампером

Газета.Ru

Американский автопроизводитель Lincoln представил концептуальный внедорожник Star. Это первый электромобиль бренда.

Linсoln создал электрокар с выдвижным бампером
Фото: LincolnLincoln

Как сообщает Auto.ru, особенность автомобиля заключается в отсутствии средних стоек, а задние двери открываются против хода движения для большего удобства задних пассажиров. Передний бампер выдвигается вперед, открывая доступ к багажнику.

В салоне установлены четыре кресла, при этом задние разделяет массивная консоль, в которой скрыт холодильник. Кроме того, в кресла вмонтированы подставки для ног. По всему периметру салона расположены диодные вставки, создающие атмосферное освещение.

Разработчики не уточняют технических характеристик Lincoln Star: известно лишь, что автомобиль получил электрическую силовую установку.

Отмечается, что Lincoln планирует до 2026 года представить четыре серийных электромобиля. Отмечается, что Lincoln планирует до 2026 года представить четыре серийных электромобиля.

Автоновости,Lincoln,
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