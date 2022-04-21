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1 час назад

Продажи Lada в Европе увеличились в два раза

Российская Газета

Ассоциация европейских производителей опубликовала данные о регистрациях новых автомобилей в марте и по итогам первого квартала 2022 года. И несмотря на то, что Lada уже несколько лет не представлена на рынке ЕС, отечественный бренд всё ещё фигурирует в сводках продаж и даже показывает положительную динамику.

Продажи Lada в Европе увеличились в два раза
Фото: lada.rulada.ru

В марте 2022 года в Евросоюзе и Великобритании было продано 211 автомобилей марки Lada, что на 35,3% больше, чем в марте прошлого года, когда результат был 156 авто.

По итогам первого квартала количество регистраций составило 468 автомобилей Lada против 313 машин за аналогичный период прошлого года (+ 49,5%).

Отметим, что прибавку также показали бренды Dacia и Alpine, как и Lada входящие в Renault. Продажи автомобилей под брендом Renault сократились: минус 19,2% за период с января по март.

По итогам марта количество регистраций в Европе и Великобритании сократилось на 20,5%, в январе-марте - на 12,3%. В Ассоциации говорят, что такому падению рынка способствуют кризис поставок комплектующих.

Автоновости,Dacia,Renault,Lada,ЕС,
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