Новое поколение семёрки BMW: известны все подробности

Компания BMW официально представила представительский седан седьмой серии нового поколения.

Фото: BMW BMW

Дизайн автомобиля изменился радикально. Новая «семёрка» оформлена в стиле недавно обновлённого кроссовера BMW X7 с двухярусной передней оптикой: сверху полоски ходовых огней и поворотников, ниже — затемнённые фары головного света. Вариантов по длине кузова больше не будет. Теперь седьмая серия будет только растянутой: длина кузова — 5,39 метра.

Ещё одна особенность дизайна — утопленные дверные ручки

В салоне — тоже ничего общего с седаном предыдущего поколения. Теперь у седьмой серии будет широкий единый блок из двух экранов, лаконично оформленная передняя панель и минимум кнопок. Вдоль «торпедо» протянулась световая декоративная полоса с сенсорными кнопками, при помощи которых можно управлять силой и направлением обдува. Сами дефлекторы вентиляции теперь скрыты.

BMW

Сзади может быть установлен диван или два раздельных кресла с регулировками, вентиляцией и массажем. А за доплату покупателям предложат сиденья, раскладывающиеся в полулежачее положение и оснащённые подставками для ног. Также к услугам задних пассажиров — большой экран, закреплённый на потолке.

Один из вариантов отделки — комбинация кожи и шерстяной ткани

В основе конструкции нового седана с заводским индексом G70 — модернизированная платформа от модели предыдущего поколения. Адаптивная пневмоподвеска есть по умолчанию у всех машин. Опционный пакет M Sport — это не только внешний обвес, но ещё и иные настройки ходовой части, а также усиленные тормоза.

Седан с пакетом M Sport

На новый BMW будут ставить рядные шестицилиндровые моторы объёмом три литра: дизельный мощностью 286 л. с. и бензиновые, развивающие 272 или 380 сил. Привод — задний или полный. Топ-версия BMW 760i xDrive оснащена двигателем V8 4.4 мощностью 544 л. с., а вот мотором V12 у модели больше не будет.

Для автомобиля предложат колёса диаметром от 19 до 22 дюймов

Зато в модельном ряду будут подзаряжаемые гибриды. Под капотами таких «семёрок» стоит трёхлитровый бензиновый двигатель и электромотор, встроенный в автоматическую коробку. Суммарная отдача силовой установки — 490 или 571 л. с. в зависимости от исполнения, и до 80 км такой седан сможет проехать в электрическом режиме.

BMW

Наконец, у машины появится чисто электрическая версия — BMW i7 с двумя электомоторами, совместно развивающими 544 л. с. Батарея на 102 кВтч обеспечивает запас хода до 590 км на одной зарядке.