Младший Monster: Haval испытывает новый вседорожник

В распоряжении портала «Китайские автомобили» оказались шпионские фотографии модели Haval — компактного кроссовера, который, как предполагают журналисты, станет «младшим братом» вседорожника Shenshou (Monster). Пока новинка носит кодовое обозначение A07 и официальной информации о ней нет. С большой долей вероятности, в основе кроссовера лежит та же платформа L.E.M.O.N., на которой построен Shenshou, а под капотом у него 1,5-литровый двигатель на 184 силы.

Фото: © «Китайские автомобили» / соцсети © «Китайские автомобили» / соцсети

На родство A07 с Shenshou указывает оформление салона с селектором коробки передач, вынесенным за руль, хотя у компактного кроссовера интерьер явно упрощен: единую панель, объединяющую экран мультимедийной системы и цифровую «приборку», разделили на два отдельных дисплея. Есть и заимствования в экстерьере — например, дизайн задних фонарей, но есть и отличия — например, иначе оформлена радиаторная решетка, задние стойки немного завалены, а на крыше имеется короткий спойлер. Передняя оптика, по всей видимости, у прототипа тестовая.

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Новинке прочат полуторалитровый наддувный двигатель 4B15C на 184 лошадиные силы в связке с семиступенчатым «роботом». Не исключено и появление гибридной версии с установкой на базе «атмосферника» 1.5 (101 лошадиная сила), которому помогает 156-сильный электромотор.

«Китайские автомобили» / соцсети

«Китайские автомобили» / соцсети

«Китайские автомобили» / соцсети

Что же касается упомянутого Shenshou/Monster (по другим данным, название модели переводится с китайского как «мистический зверь»), то он уже доступен для заказа в Китае. Пока для модели заявлены две модификации: с тем же 1,5-литровым бензиновым двигателем 4B15C, который сочетается с «роботом» и передним приводом, и с мотором объемом 2,0 литра (его отдача не уточняется) и полным приводом. Позже гамма пополнится гибридной версией, причем бензоэлектрическая установка будет работать как в параллельном, так и в последовательном режиме.