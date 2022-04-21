Эксперты дали прогноз по рынку подержанных автомобилей в 2022 году

В 2022 году рынок автомобилей с пробегом в России ожидает падение. Согласно прогнозам экспертов, продажи снизятся на 10-30 процентов, в то время как с рынком новых машин ситуация еще плачевнее — ожидается обрушение до 70 процентов. Виной тому значительное сокращение поставок новых автомобилей, вынуждающее россиян все чаще обращаться к «вторичке», остановки российских заводов, а также рост цен в обоих сегментах.

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Опрошенные «Коммерсантом» аналитики отмечают, что рынки новых и подержанных машин обычно различаются по объему продаж в соотношении один к трем-четырем. Однако дефицит новых машин кардинально изменил привычный уклад: покупатели с рынка новых автомобилей все чаще смотрят в сторону «вторички» возрастом до трех-пяти лет.

В условиях ограниченных поставок и почти полностью остановившегося производства дефицит неминуемо доберется и до вторичного рынка, уверены эксперты. Обычно автомобили продают, покупая новые или более «свежие» подержанные, а теперь такая возможность сильно ограничена.

Растущий поток желающих купить б/у-автомобили уже спровоцировал заметный рост цен. При этом с конца марта наблюдается обратная тенденция: средняя стоимость подержанной машины в стране снизилась на 10 процентов до 1,05 миллиона рублей по состоянию на 20 апреля.