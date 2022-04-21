Changan готовит электроседан размером с Toyota Camry

Компания Changan раскрыла некоторые технические характеристики своей новой модели, седана D-класса с индексом C385. Для новинки заявлены сразу три силовые установки: полностью электрическая, гибридная и версия на водородных топливных элементах. Самый дальнобойный C385 — гибридный, его запас хода составляет 1200 километров, а расход, по данным автопроизводителя, равен 4,5 литра на 100 километров пути. Электрический седан проезжает без подзарядки 700 километров по циклу циклу CLTC, столько же заявлено и для водородомобиля.

Фото: © Autohome.com.cn © Autohome.com.cn

Как сообщает AutoHome, автопроизводитель раскрыл далеко не все технические данные. Например, о гибриде известно только то, что в состав установки входит некий четырехцилиндровый двигатель внутреннего сгорания, а на одной электротяге автомобиль проезжает 200 километров. Про версию на водороде сказали лишь то, что ее запас хода равен 700 километров.

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Электрическому C385 положен один электромотор на 258 лошадиных сил, который размещен на задней оси. При этом платформа, на которой базируется модель, допускает установку второго электромотора спереди, но такая версия, если и появится, то позже. Заявленное время разгона с места до 100 километров такого C385 составляет 5,9 секунды.

Changan

По габаритам Changan C385 максимально приближен к Toyota Camry: в длину он достигает 4,82 метра, в ширину — 1,89 метра, а в высоту 1,48 метра при колесной базе в 2,9 метра. Для сравнения, параметры Camry: 4885х1840х1455, а расстояние между осями у японского седана составляет 2,82 метра. В классе электрических седанов китайскому C385 предстоит конкурировать с Tesla Model 3, которую он немного превосходит по размерам.