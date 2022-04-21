Mazda выпускает кроссовер с расходом 1,5 л на 100 км

Компания Mazda сообщила о начале серийного производства новой модели - кроссовера CX-60, являющегося первым подзаряжаемым гибридом марки.

Фото: Mazda Mazda

На самом деле конвейер запустили ещё в середине марта, а накануне компания провела торжественную церемонию, посвящённую старту выпуска CX-60, на которую были приглашены около ста человек, задействованных в разработке и производстве кроссовера. Первое судно с Mazda CX-60 из Японии в Европу отправится 26 апреля.

Премьера Mazda CX-60 состоялась в начале марта 2022 года. Модель построена на новой платформе с продольным расположением двигателя и основным задним приводом. Кроссовер для европейского рынка оснащён гибридной силовой установкой, состоящей из "атмосферника" SkyActive-G объёмом 2,5 литра, 8-ступенчатого "автомата" со встроенным 136-сильным электромотором и тяговой батареи ёмкостью 17.8 кВт ч. Отдача компонентов системы - 327 л.с. и 500 Нм. Запас хода в режиме без выбросов - чуть более 60 км.

CX-60 имеет систему полного привода i-Activ AWD, который в компании позиционировали как привод с постоянным подключением, однако на премьере кроссовера для рынка Японии выяснилась интересная деталь. Кроме как подзаряжаемого гибрида Mazda предложит CX-60 с ДВС: линейка двигателей представлена бензиновым мотором 2,5 литра на 188 л.с. и новейшим турбодизелем 3,3 литра мощностью 231 л.с., оба агрегатируются 8-ступенчатым "автоматом". Дизель SkyActive-D также доступен в составе установки типа "мягкий" гибрид с 48-вольтным стартер-генератором: в этом случае отдача увеличивается до 254 л.с.

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