Subaru подняла цены на автомобили в России

Японская компания Subaru подняла стоимость автомобилей в России на 290–640 тыс. рублей (8,2 – 12,1%). Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

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Меньше всего поднялись цены на кроссовер XV. Стоимость модели повысилась на 290-310 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Цена на кроссовер Forester поднялась на 320-390 тыс. рублей. Больше всего подорожал внедорожный универсал Outback: все версии модели прибавили от 510 до 640 тысяч рублей. Стоимость седанов WRX и WRX STI проверить не получилось, поскольку прайс-листы убрали с сайта производителя.

До этого Subaru поднял стоимость автомобилей 14 марта. Тогда модели выросли в цене на 720–1,08 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые автомобили Volkswagen в России поднялись в цене в середине апреля на 12 – 18% в зависимости от модели. Меньше всего подорожал лифтбек Polo. Стоимость модели повысилась на 235 тыс. рублей. На 416 тысяч рублей выросла стоимость компактного кроссовера Taos, на 510 тыс. рублей - стоимость модели Tiguan.