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1 час назад

Subaru подняла цены на автомобили в России

Лера Букина

Японская компания Subaru подняла стоимость автомобилей в России на 290–640 тыс. рублей (8,2 – 12,1%). Об этом сообщает портал «Автоновости дня».

Subaru подняла цены на автомобили в России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Меньше всего поднялись цены на кроссовер XV. Стоимость модели повысилась на 290-310 тыс. рублей в зависимости от комплектации.

Цена на кроссовер Forester поднялась на 320-390 тыс. рублей. Больше всего подорожал внедорожный универсал Outback: все версии модели прибавили от 510 до 640 тысяч рублей. Стоимость седанов WRX и WRX STI проверить не получилось, поскольку прайс-листы убрали с сайта производителя.

До этого Subaru поднял стоимость автомобилей 14 марта. Тогда модели выросли в цене на 720–1,08 млн рублей.

Ранее сообщалось, что новые автомобили Volkswagen в России поднялись в цене в середине апреля на 12 – 18% в зависимости от модели. Меньше всего подорожал лифтбек Polo. Стоимость модели повысилась на 235 тыс. рублей. На 416 тысяч рублей выросла стоимость компактного кроссовера Taos, на 510 тыс. рублей - стоимость модели Tiguan.

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Президент ассоциации «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) Вячеслав Зубарев ранее заявил, что дилеры прогнозируют падение продаж новых автомобилей в России в 2022 году в два-три раза.

Автоновости,Subaru,Volkswagen,Вячеслав Зубарев,Ассоциация "Российские автомобильные дилеры",
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