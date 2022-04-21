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49 минут назад

Первый минивэн Audi: поворачивающиеся кресла и светящаяся решётка

Wroom.ru

Минивэн Audi Urbansphere дебютировал как концепт-кар, но со временем модель должна стать серийной.

Первый минивэн Audi: поворачивающиеся кресла и светящаяся решётка
Фото: Audi Audi

Концепт Audi Urbansphere стал первым минивэном в истории марки. Это по-настоящему большой автомобиль (его длина 5,5 метра), но благодаря каплевидному дизайну однообъёмник не выглядит слишком массивным. Улучшают внешний облик и огромные 24-дюймовые колёса.

Боковые стёкла дверей состоят из двух секций: верхняя часть как бы заходит на крышу

Интересная особенность дизайна — светящаяся панель на передке, состоящая из множества разноцветных пикселей. Она позволяет «рисовать» разные изображения: например, крупные жёлтые сигналы поворота или красные кресты для предупреждения пешеходов.

Audi

В салоне, доступ в который открывается через распашные двери, разместили четыре раздельных кресла с множеством регулировок. Передние сиденья можно разворачивать против хода движения, а задние — раскладывать в полулежачее положение.

Audi

На передней панели нет никаких дисплеев. Вместо них используется проекция картинки медиасистемы на деревянную поверхность. Небольшой экранчик с показаниями приборов также есть на рулевой колонке.

Audi

А вот у задних пассажиров дисплеи есть. Это не только «планшеты» в спинках кресле, но ещё и большой полупрозрачный экран на полотке.

Audi

Audi Urbansphere построен на перспективной платформе для больших электромобилей. Минивэн оснащён двумя электромоторами суммарной мощностью 400 л. с. и батареей ёмкостью 120 кВтч, обеспечивающей запас хода до 750 км. Впрочем, это расчётные характеристики для концепт-кара.

Audi

По предварительной информации, в течение пары лет компания Audi запустит производство минивэна «по мотивам» модели Urbansphere, но, конечно, в упрощённом виде. Основным рынком для машины станет Китай, где люксовые однообъёмники традиционно пользуются спросом. Недавно, например, свой минивэн для китайского рынка представила марка Lexus.

Автоновости,Lexus,Audi,
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