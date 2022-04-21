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2 часа назад

Автобренд Datsun прекратил свое существование

Газета.Ru

Японский автомобильный бренд Datsun, принадлежащий компании Nissan, прекратил свое существование, сообщает Patrika.com.

Автобренд Datsun прекратил существование
Фото: DatsunDatsun

Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе СНГ, Индии и Индонезии.

В конце 2018 года автомобили Datsun прекратили продавать в Индонезии, а в 2019-м производство моделей марки полностью остановили в России. До последнего времени в Индии выпускали небольшие хетчбэки redi-Go. Но модель не пользовалась спросом.

С российского рынка бренд полностью ушел в 2020 году. Последний автомобиль марки был выпущен на АвтоВАЗе в декабре того же года. Всего в России за время присутствия марки Datsun было продано около 100 тыс. автомобилей on-DO и mi-DO.

Автоновости,Datsun,Nissan,Автоваз,
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