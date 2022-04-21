Автобренд Datsun прекратил существование

Японский автомобильный бренд Datsun, принадлежащий компании Nissan, прекратил свое существование, сообщает Patrika.com.

Фото: Datsun Datsun

Автомобили Datsun выпускались с 1931 по 1986 год. В 2013 году марку возродили для рынков развивающихся стран, в том числе СНГ, Индии и Индонезии.

В конце 2018 года автомобили Datsun прекратили продавать в Индонезии, а в 2019-м производство моделей марки полностью остановили в России. До последнего времени в Индии выпускали небольшие хетчбэки redi-Go. Но модель не пользовалась спросом.