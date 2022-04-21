Завод «Автотор» оказался в сложном положении

Губернатор Калининградской области Антон Алиханов рассказал, с какими сложностями столкнулся завод «Автотор» на фоне западных санкций. Об этом сообщает РИА Новости
Алиханов признал, что из-за приостановки производства BMW, на заводе сложилась сложная ситуация. По его словам, на работу автомобильных производств в России сейчас негативно влияет целый ряд факторов.
«Это и давление американских властей на страны-поставщики основных компонентов. Это и разрыв логистических цепочек уже не только в части полупроводников, но и в ряде других компонентов, составляющих автопроизводство. Поэтому автобизнес - один из самых подверженных негативному влиянию сейчас», - отметил глава региона.
Ранее основатель холдинга Владимир Щербаков заявил, что имеющихся комплектующих для производства автомобилей заводу хватит на месяц работы. По его словам, полноценных отгрузок из Кореи нет. Щербаков не смог уточнить, сможет ли завод сохранить производство или закроется.