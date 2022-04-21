Завод «Автотор» оказался в сложном положении

«Это и давление американских властей на страны-поставщики основных компонентов. Это и разрыв логистических цепочек уже не только в части полупроводников, но и в ряде других компонентов, составляющих автопроизводство. Поэтому автобизнес - один из самых подверженных негативному влиянию сейчас», - отметил глава региона.