У новой BMW 7 появилась первая спецверсия

Японский офис BMW открыл приём заказов на седан 7 серии в исполнении The First Edition. К выпуску запланированы полторы сотни таких машин, все — с богатым оснащение и дорогой отделкой салона. Стандартными для The First Edition станут развлекательный центр на заднем ряду с 31-дюймовым дисплеем, сиденье-шезлонг с интегрированной оттоманкой и 4D-аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Самый дешевый седан обойдется в 17 200 000 иен (10,7 миллиона рублей), самый дорогой — в 21 500 000 иен (13,4 миллиона рублей).