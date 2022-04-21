У новой BMW 7 появилась первая спецверсия

Японский офис BMW открыл приём заказов на седан 7 серии в исполнении The First Edition. К выпуску запланированы полторы сотни таких машин, все — с богатым оснащение и дорогой отделкой салона. Стандартными для The First Edition станут развлекательный центр на заднем ряду с 31-дюймовым дисплеем, сиденье-шезлонг с интегрированной оттоманкой и 4D-аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound. Самый дешевый седан обойдется в 17 200 000 иен (10,7 миллиона рублей), самый дорогой — в 21 500 000 иен (13,4 миллиона рублей).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Исполнение The First Edition предложено для трех версий новой «семерки»: 740i Excellence, 740i M Sport и электрокара i7 xDrive60 Excellence. Бензиновые машины идут с «турбошестеркой» 3.0 (380 л.с., 520 Нм) в паре с восьмидапазонным автоматом Steptronic Sport, а у i7 есть два электромотора (544 л.с., 745 Нм) и батарея емкостью 101,7 киловатт-часа. Без подзарядки такой седан проедет 590–625 километров. Тираж издания составит 150 экземпляров — по 50 в каждой версии.

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Все четырехдверки The First Edition оснащены сенсорным дисплеем BMW Theatre Screen диагональю 31,3 дюйма. Кроме того, в список стандартного оборудования входят аудиосистема Bowers & Wilkins Diamond Surround Sound System с 36 динамиками, салонная камера и панорамная крыша Sky Lounge с геометрическим узором из светодиодных нитей. Задний ряд сидений оборудован подогревом, активной вентиляций, массажем, а также центральной консолью Executive Lounge. Однако раскладывающееся в шезлонг заднее кресло будет только у 740i Excellence и i7 xDrive60 Excellence.