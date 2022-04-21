Toyota распродала весь тираж GR86 за 40 минут

В Великобритании стартовала предпродажа Toyota GR86. На первом этапе японское купе доступно на британском рынке с безальтернативным 2,4-литровым мотором мощностью 235 лошадиных сил, который можно комплектовать как автоматической, так и механической коробками передач. Спустя 40 минут после старта продаж, британское представительство марки сообщило, что в стране распродали весь ограниченный тираж. При этом минимальная стоимость модели составляла 29 995 фунтов стерлингов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).
Toyota заранее сообщила, что GR86 будет доступен для покупки в ограниченный период времени. Вероятно, этот факт и повлиял на колоссальный ажиотаж вокруг нового спорткара. Спустя 40 минут после начала предзаказов, стало известно о приостановке заказов. Тем покупателям, которые не успели внести депозит, компания рекомендовала присоединиться к списку ожидания. В случае отмены заказов, Тойота предложит автомобили к покупке в хронологическом порядке подачи заявок.
В результате ошеломительного успеха Toyota рассмотрит вопрос о поставках большего количества GR86, чтобы удовлетворить спрос британцев. Помимо 2,4-литрового двигателя и двух видов трансмиссий, купе для Великобритании получило 18-дюймовые колесные диски, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, а также все доступные для модели водительские ассистенты. Массовые продажи купе на британском рынке стартуют в июле нынешнего года.
В октябре прошлого года продажи Toyota GR86 стартовали в Японии. На домашнем рынке самое доступное спорткупе оценили в 1,7 миллиона рублей.