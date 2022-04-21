Toyota распродала весь тираж GR86 за 40 минут

В Великобритании стартовала предпродажа Toyota GR86. На первом этапе японское купе доступно на британском рынке с безальтернативным 2,4-литровым мотором мощностью 235 лошадиных сил, который можно комплектовать как автоматической, так и механической коробками передач. Спустя 40 минут после старта продаж, британское представительство марки сообщило, что в стране распродали весь ограниченный тираж. При этом минимальная стоимость модели составляла 29 995 фунтов стерлингов (примерно три миллиона рублей по текущему курсу).

Фото: Motor.ru Motor.ru

Toyota заранее сообщила, что GR86 будет доступен для покупки в ограниченный период времени. Вероятно, этот факт и повлиял на колоссальный ажиотаж вокруг нового спорткара. Спустя 40 минут после начала предзаказов, стало известно о приостановке заказов. Тем покупателям, которые не успели внести депозит, компания рекомендовала присоединиться к списку ожидания. В случае отмены заказов, Тойота предложит автомобили к покупке в хронологическом порядке подачи заявок.

В результате ошеломительного успеха Toyota рассмотрит вопрос о поставках большего количества GR86, чтобы удовлетворить спрос британцев. Помимо 2,4-литрового двигателя и двух видов трансмиссий, купе для Великобритании получило 18-дюймовые колесные диски, 8-дюймовый экран мультимедийной системы, а также все доступные для модели водительские ассистенты. Массовые продажи купе на британском рынке стартуют в июле нынешнего года.