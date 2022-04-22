Citroen отказался от минивэна Grand C4 SpaceTourer

Компания Citroen приняла решение попрощаться с моделью Grand C4 SpaceTourer. Она уже недоступна для заказа в Европе, а ее производство на испанском заводе в Виго должно завершиться в июле нынешнего года. Французы объясняют решение тем, что клиенты потеряли интерес к некогда популярным MPV. Внедорожники и кроссоверы взяли верх, что заставляет автопроизводителей корректировать свои линейки и избавляться от убыточных моделей.

Фото: © Citroen © Citroen

История MPV (multi-purpose vehicle, автомобиль специального назначения) под шильдиком Citroen началась в 1994 году с выпуском Evasion, который продавался до 2002 года и разошелся тиражом в примерно 120 тысяч экземпляров.

Следом Citroen выпустил более крупный вэн C8. Он отправился в отставку только в 2014 году, а результат продаж за 12 лет составил 150 тысяч штук. Однако звездой среди однообъемников Citroen стал Xsara Picasso, который нашел 180 тысяч покупателей только за первый год продаж — 1999-й. Модель продержалась на конвейере до 2012 года: к тому времени показатели продаж доросли до 1,76 миллиона экземпляров.

В 2006-м компания выпустила на рынок C4 Picasso, а в 2013 модель сменила поколение, получив трехъярусную оптику. В 2018 году модель сменила имя на C4 SpaceTourer, а более крупный вариант назвали Grand C4 SpaceTourer. Семиместный вариант пережил «младшего» C4 SpaceTourer на два года — последний ушел в отставку в 2020 году.