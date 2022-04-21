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1 час назад

Названы подержанные кроссоверы с самыми надежными автоматами

Motor.ru

Эксперт журнала «За рулем» Игорь Кацубо рассказал, какие подержанные кроссоверы на российском рынке отличаются долговечностью автоматической трансмиссии. Все автоматы представленных моделей отличаются простотой конструкции, большим ресурсом и дешевизной планового обслуживания. При должном уходе эти коробки передач прослужат сотни тысяч километров, не потребовав серьезного вмешательства. Примечательно, что в топ-3 попали японская, немецкая и южнокорейская модели.

Названы подержанные кроссоверы с самыми надежными автоматами
Фото:  Autowp Autowp

Открывает рейтинг эксперта Nissan X-Trail с автоматом Jatco JF613E. Данная коробка передач не предназначена для агрессивной езды, однако при должном уходе способна прослужить до 250 000 километров пробега, после чего требует замены некоторых деталей.

Далее в списке расположился Volkswagen Tiguan, оборудованный шестидапазонной автоматической трансмиссией 09M, которая известна по использованию в полноприводных автомобилях марки. По словам эксперта, данная коробка передач требует качественного масла, однако в режиме трассы может проехать до 400 000 километров. Из слабых мест – теплообменник, который можно заменить на внешний радиатор.

Замыкает рейтинг популярный в России Hyundai Creta с двухлитровым мотором под капотом и шестиступенчатыми коробками передач A6MF1/A6LF1. В качестве достоинств Кацубо выделил хорошую ремонтопригодность, а также высокий ресурс, который при должном уходе превысит 300 000 километров.

В конце февраля специалист назвал самый надежный внедорожник на вторичном рынке в России стоимостью до 700 000 рублей. Выбор эксперта неожиданно пал на китайский Great Wall Hover H5, оборудованный 143-сильным турбодизелем.

Автоновости,Great Wall Hover,Volkswagen Tiguan,Nissan X-Trail,Hyundai Creta,Nissan,Hyundai,Volkswagen,
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