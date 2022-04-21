В России появится новый автобренд

"В Ruilan Technology запланирован выпуск нескольких новых моделей электромобилей в 2022 году. Наряду с этим разрабатывается модельный ряд автомобилей с двигателями внутреннего сгорания и на электрической тяге для экспорта за пределы Китая, в том числе в Россию и СНГ", – заявили в компании Lifan.

О том, что в России завершились продажи автомобилей Lifan, стало известно в середине апреля. Об этом также свидетельствуют результаты продаж компании в первые три месяца и отсутствие новых предложений. В 2022 году в России было продано всего восемь автомобилей Lifan. По данным о регистрациях транспортных средств, в этом году автомобили Lifan не ставили на учет в ГИБДД.