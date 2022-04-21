«АвтоВАЗ» остался без «автомата»

В российских автосалонах почти не осталось новых машин Lada с автоматической коробкой передач, рассказали сотрудники дилерских центров «Газета.Ru». «Двухпедальных» модификаций Lada не будет в продаже больше года, ожидают продавцы. Такой срок понадобится «АвтоВАЗу», чтобы найти альтернативы импортным агрегатам, объясняют эксперты.

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В автосалонах Lada остались считанные единицы автомобилей с автоматическими трансмиссиями: "автоматами" и вариаторами Jatco, а также с фирменным вазовским роботом AMT, дополненным немецким актуаторами ZF. Об этом "Газете.Ru" рассказали представители официальных дилерских центров "АвтоВАЗа".

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"Автомобилей с "автоматом" нет и не будет. Эта ситуация продлится год, а может и два. Уверен на 99%, что уже через пару месяцев вы вообще не найдете Lada с "автоматом", – рассказал менеджер дилерского центра Lada в Тольятти.

Клиентам, которые хотят приобрести Lada Granta, придется довольствоваться машинами c механической трансмиссией, заявил собеседник издания. Информацией об отсутствии у "АвтоВАЗа" автоматических коробок передач поделился еще один дилер – из Москвы.

"Завод сейчас стоит, комплектующих нет. Потом на "АвтоВАЗе" будут производить те модели, на которые хватит деталей. Это Granta и Vesta в базовых комплектациях. С "автоматами" вообще беда, их не будет, там японские Jatco стоят", – заметил сотрудник столичного автосалона.

В наличии в тольяттинском салоне остались несколько Granta с "автоматом" за 1 млн 285 тыс. руб. в комплектации Comfort и лишь один экземпляр за 1 млн 340 тыс. руб. в оснащенной версии Luxe. Аналогичная ситуация в Ижевске, где находится завод по производству Lada Vesta. Там последний седан отдают за 1 млн 450 тыс. руб. в комплектации Comfort.

"На весь Ижевск с "автоматом" всего пять автомобилей Vesta и две Granta. На прошлой неделе нам отгрузили последние экземпляры. Больше поступлений не ожидается. До 24 апреля завод в отпуске, потом он начнет производить упрощенные комплектации", – пояснил представитель дилера в Ижевске.

В пресс-службе "АвтоВАЗа" отказались комментировать информацию о спаде производства автомобилей с автоматическими коробками передач.

Спрос был

На долю автомобилей Lada с автоматической трансмиссией приходится десятая часть от всех продаваемых "АвтоВАЗом" автомобилей. Так, в 2021 году дилеры российской компании реализовали 305,2 тыс. версий с механикой против 32,8 тыс. "двухпедальных", сообщили "Газете.Ru" в аналитическом агентстве "Автостат".

В целом по России на долю машин с "автоматом" в прошлом году пришлось 66,5% от общего объема российского рынка - это рекордный показатель.

На Lada Granta устанавливается 4-диапазонная автоматическая коробка передач японской фирмы Jatco. Она сочетается с 1,6-литровым 16-клапанным мотором мощностью 98 л.с. Вариатором того же производителя агрегатируются 113-сильные машины семейства Vesta и XRay Cross. Также "АвтоВАЗ" предлагает на Lada Granta Cross и XRay автоматизированную механическую трансмиссию (АМТ5), которая создана на базе 5-ступенчатой механики c немецким актуаторами ZF.

Чаще всего жители РФ покупают "двухпедальные" Lada Vesta – 21,4 тыс. ед. в прошлом году. Следом по популярности в этом сегменте идут модели Granta (7,4 тыс. ед.) и XRay (4 тыс. ед.).

Ожидание затянется

"АвтоВАЗу" понадобится не меньше года, чтобы найти альтернативу японским коробкам передач, уверен независимый консультант по автопрому Сергей Бургазлиев.

В российской компании могут перейти на коробки передач другого производителя, однако их интеграция в существующую конструкцию автомобиля станет очень сложным технологическим процессом, уверен он. Другой вариант – производитель может договориться с Jatco и наладить производство узлов в России под брендом Lada по лицензии, считает эксперт, так японцы уйдут от потенциальных санкций.

"Это большая потеря для "АвтоВАЗа". Российского "автомата" и вариатора таких размеров у нас нет и не было, его невозможно сделать быстро. Это вынужденные последствия для потребителя из-за ошибок менеджмента и отсутствия возможности принятия решений. Просчеты стали следствием того, что "АвтоВАЗ" много лет слушается менеджмента Renault", – заявил Бургазлиев.