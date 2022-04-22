У Chery Arrizo 5 появится мощная версия GT

Китайские СМИ опубликовали серию шпионских фотографий новой версии модели Chery Arrizo 5, которая, судя по шильдику, получит приставку GT к названию. Такой седан отличается от стандартного Arrizo 5 более спортивным экстерьером: у него 17-дюймовые диски и зауженная оптика. Портал «Китайские автомобили» прочит новинке 197-сильный турбомотор объемом 1,6 литра, с которым седан будет разгоняться до «сотни» примерно за шесть секунд.

Фото: © «Китайские автомобили» © «Китайские автомобили»

В КНР обычный Arrizo 5 предлагается с двумя установками на выбор: с 1,5-литровым «атмосферником» мощностью 116 лошадиных сил и турбомотором того же объема, который выдает 156 сил. GT-версия, по всей видимости, станет самой мощной и быстрой в гамме, а также самой дорогой, хотя цены пока не объявлены. Стандартный седан стоит в Китае от 69,9 до 99,9 тысячи юаней (примерно от 860 тысяч до 1,2 миллиона рублей по нынешнему курсу).

На шпионских снимках можно рассмотреть черные диски и черные же корпуса наружных зеркал, синие тормозные суппорты и короткий спойлер на крышке багажника. Шпионам удалось заглянуть и в салон — там установлена 24-дюймовая панель, объединяющая цифровую «приборку» и экран мультимедийной системы.

«Китайские автомобили»

«Китайские автомобили»

Arrizo 5 по габаритам сравним с Elantra. Ранее ходили слухи, что Chery рассматривает возможность запуска этой модели в России — компания даже запатентовала ее дизайн и привезли в страну пару экземпляров, которые сфотографировали на одном из столичных паркингов.