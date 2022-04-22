На калужском заводе Continental AG возобновили выпуск шин

Шинный завод немецкой группы компаний Continental AG в Калуге вновь начал работу. Это один из первых перезапусков западных производств в России после волны приостановок, захлестнувшей экономику начиная с конца февраля.

Фото: Пресс-служба завода "Континентал Калуга" Пресс-служба завода "Континентал Калуга"

Continental объявил о том, что остановит конвейер, 9 марта. Все сотрудники, а их на заводе более тысячи человек, были отправлены в простой с выплатой двух третей заработка - и без каких-либо перспектив. Ни причины остановки завода, ни ее возможные сроки официально не назывались. Оставалось ждать.

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Зато новость о возобновлении производства сопровождалась более чем странными формулировками в немецких СМИ, а сам рестарт был назван "временным". Да и пусть говорят: ведь лучше временно работать, чем постоянно простаивать.

- Производственный план будет оперативно корректироваться в зависимости от меняющихся потребностей в продукции завода российских автопроизводителей и дистрибьюторов, а также с учетом логистической ситуации, доступности сырья и иных объективных факторов, влияющих на производственный цикл, - прокомментировала "РГ" менеджер по коммуникациям "Континентал Калуга" Анна Дундукина.

По ее словам, цели перезапуска производства - "пополнение запасов готовой продукции и удовлетворение текущего спроса на первичном и вторичном рынках". То есть обычные бизнес-задачи, которые шинники выполняли и прежде.

Шинный завод в Калуге - далеко не самый крупный в регионе. Но стратегически важный. Он был запущен почти девять лет назад, и уже с 2015 года начал экспортировать продукцию. География поставок - 24 страны. Сейчас, разумеется, речь идет лишь о внутреннем рынке, но он теперь, пожалуй, в любой отрасли - главный, если не единственный. Ну а для заводчан важнее, что удалось сохранить работу. "Надеемся, худшее для нас позади, боялись, что придется менять работу, а этого очень не хотелось", - по-простому пишут калужане в соцсетях. Сейчас бы еще запустили конвейеры и автозаводы, с которыми их предприятие сотрудничало.

Калужская область вошла в пятерку лидеров по активности принимаемых мер поддержки экономики в условиях санкций. "Региональная комиссия по обеспечению устойчивой работы экономики и социальной стабильности работает в режиме онлайн. Новые решения, которые помогают нашему бизнесу, принимаются практически ежедневно. Сейчас в нашем пакете мер уже 52 позиции", - рассказал губернатор Владислав Шапша.

Такое внимание к ситуации понятно - в Калужской области около 300 иностранных предприятий. Ни одно из них окончательно пока не закрылось, в том числе потому, что в их создание и локализацию концерны вложили серьезные инвестиции. Объем вложений в строительство шинного завода, например, составил 17 миллионов евро.

В то же время ситуация остается напряженной. Гордость области - автомобильный кластер - переживает не лучшие времена. Приостановлено производство легковушек Volkswagen, Mitsubishi, Peugeot, Citroen и Opel, грузовиков Volvo. Объясняется это не столько геополитикой, сколько логистикой. Дефицит комплектующих растет во всем мире. Да и имеющиеся детали до предприятий довезти непросто. С проблемами столкнулись даже китайские поставщики, наладившие транспортировку морем.

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