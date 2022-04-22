Водителя оштрафовали за тень авто на парковке для инвалидов

Дорожная камера выписала штраф жителю Лондона Мэтью Коулу за нарушение правил парковки, которое он не совершал, пишет Autoevolution.com.
В конце марта этого года Мэтью Коул по всем правилам припарковал свой Ford Focus у здания почты. А спустя некоторое время ему пришел штраф в размере $85 (6,8 тыс. руб.) за нарушение правил стоянки.
В документе указывалось, что его автомобиль был припаркован на месте для инвалидов. Но, по словам владельца машины, это ошибка.
Сейчас Мэтью Коул пытается доказать, что дорожная камера приняла тень, отбрасываемую его Ford Focus на парковочное место для инвалидов, за габариты его автомобиля.