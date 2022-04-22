Водителя оштрафовали за тень авто на парковке для инвалидов

Дорожная камера выписала штраф жителю Лондона Мэтью Коулу за нарушение правил парковки, которое он не совершал, пишет Autoevolution.com.

Фото: Lewisham Council Lewisham Council

В конце марта этого года Мэтью Коул по всем правилам припарковал свой Ford Focus у здания почты. А спустя некоторое время ему пришел штраф в размере $85 (6,8 тыс. руб.) за нарушение правил стоянки.

В документе указывалось, что его автомобиль был припаркован на месте для инвалидов. Но, по словам владельца машины, это ошибка.