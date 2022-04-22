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1 час назад

Suzuki обновила самую дорогую модель на индийском рынке

Motor.ru

Suzuki продолжает обновлять модельную линейку на индийском рынке: следом за кроссовером Ertiga рестайлинг пережил и XL6, самый дорогой автомобиль в местной гамме марки. Крупный по индийским меркам вседорожник обзавелся новой радиаторной решеткой, спойлером большего размера и антенной в виде плавника на крыше. Главным же новшеством в салоне стала возможность регулировать рулевую колонку по вылету — прежде эта опция для модели не предлагалась. Кроме того, в список базового оснащения включили четыре подушки безопасности и ESP.

Suzuki обновила самую дорогую модель на индийском рынке
Фото: © Maruti Suzuki© Maruti Suzuki

С обновлением расширился и список опций — появились вентиляция передних сидений и камеры кругового обзора. Кроме того, на XL6 теперь устанавливается улучшенная мультимедийная система с семидюймовым экраном, доработанной графикой и поддержкой Apple CarPlay и Android Auto. Кроссовер по-прежнему представлен в Индии в шестиместном исполнении с раздельными креслами на втором ряду (посадочная формула 2+2+2).

Maruti Suzuki
Maruti Suzuki
Maruti Suzuki

1,5-литровый бензиновый атмосферный двигатель доработали, как и в случае с Ertiga. Теперь он имеет по две форсунки распределенного впрыска на цилиндр, увеличенную степень сжатия и систему старт-стоп, которая автоматически отключает и включает зажигание во время кратковременных остановок. Отдача агрегата составляет 103 лошадиные силы. На смену четырехдиапазонному автомату пришла шестиступенчатая автоматическая коробка передач с подрулевыми лепестками, а версиям начального уровня полагается пятиступенчатая «механика».

XL6 собирают на том же совместном предприятии Maruti Suzuki, что и Ertiga, а также на предприятии Suzuki в Индонезии. Цены на обновленный кроссовер начинаются от 1 129 000 рупий, что в пересчете на рубли по нынешнему курсу составляет примерно 1,18 миллиона.

Автоновости,Maruti,Suzuki,Apple,
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