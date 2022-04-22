Казахстанский завод «АвтоВАЗа» пойдет с молотка

В Казахстане на торги выставили здания автосборочного завода «Азия Авто», который являлся партнером «АвтоВАЗа» и на котором собирали автомобиль Lada.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Как сообщает информагентство «NewTimes.kz», стартовая цена лота составляет 5 млрд тенге. Заявки будут приниматься до 3 мая, а сам электронный аукцион пройдет 4-го.

В мае 2020 года руководство «Азия-Авто» выступило с заявлением о том, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития страны расторгло с предприятием соглашение из-за срыва заводом условий договора по модернизации производства.