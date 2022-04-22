Что поможет российскому авторынку

Завод Haval в Тульской области начал производство кроссоверов Dargo. Еще недавно эта новость могла не вызвать особого интереса СМИ и автолюбителей. Ну действительно, очередная китайская машина от бренда, название которого до сих пор не все произносят без ошибок. Однако начиная с февраля ситуация кардинально изменилась. Большинство автозаводов в стране приостановили работу, а о новинках известных брендов не идет и речи. Поэтому на Dargo возлагается особая роль - чуть ли не луча света в одночасье ставшем темным автомобильном царстве России.

Фото: Егор Алеев/ТАСС Егор Алеев/ТАСС

Haval - один из четырех работающих сегодня в России автозаводов. По данным агентства "Автостат", в настоящее время производство легковушек ведут лишь еще три предприятия - Ульяновский автозавод, "Мазда Соллерс" во Владивостоке и калининградский "Автотор". На последнем причем собирают только корейские Kia и Hyundai, а немецкие BMW перестали.

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АвтоВАЗ - главный российский автопроизводитель - стоит уже третью неделю. Все его работники с 4 по 24 апреля были отправлены в корпоративный отпуск. За это время предполагалось найти решение по поставкам комплектующих "для организации безостановочной работы конвейеров". О том, насколько проблема решена, неизвестно.

Но накануне председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов сообщил, что с 6 июня завод перейдет на четырехдневный режим работы до конца лета.

К сожалению, это не новость: АвтоВАЗ принял такое решение еще в марте, и, видимо, отменять его нет оснований. Напомним, чтобы сохранить уровень доходов заводчан, им будет предложено в пятый рабочий день недели заняться временными и общественными работами.

Выходом из ситуации на ближайшее время может стать выпуск упрощенных версий автомобилей. То есть таких, в которых необходимость дефицитных импортных комплектующих сведена к минимуму. И в этом направлении определенные подвижки есть.

Так, Минпромторг уже внес в правительство проект о временном - пока до 1 февраля 2023 года - разрешении производства машин с пониженными экологическими требованиями. А с 25 апреля вступят в силу изменения в техрегламент "О безопасности колесных транспортных средств", принятые советом Евразийской экономической комиссии.

В результате до того же февраля 2023 года каждый участник ЕАЭС получает право устанавливать собственные требования к выпускаемым у себя автомобилям. По сути, это развязывает руки властям в поддержке своих производителей. Однако важно, чтобы мера так и осталась временной, отмечают эксперты.

"Российские производители сейчас судорожно пытаются перестроиться, освоив выпуск так называемых простых версий. И это не шаг назад, скорее, тут падение в технологическую пропасть. Ведь если отсутствие современной мультимедиа не повлияет принципиально на эксплуатацию автомобиля, то выпуск версий без антиблокировочной и противозаносной систем неизбежно приведет к росту аварийности. А по уровню смертности в ДТП Россия и так на уровне самых отсталых стран Европы", - сетует ведущий Telegram-канала "Автотелеграм", представитель РФ в конкурсе "Всемирный автомобиль года" Дмитрий Баринов.

Смягчение требований к выпуску машин особым образом ждут не только на АвтоВАЗе, но и на КАМАЗе и УАЗе. Кстати, на Ульяновском заводе недавно заметили неокрашенный кузов китайского кроссовера Chery Tiggo 8. О том, что компания из Поднебесной ведет переговоры о партнерстве с российской "Соллерс Груп", которой и принадлежит УАЗ, стало известно еще в феврале. Однако никакой конкретики по проекту не было. Ожидалось, что "параметры совместного проекта" будут зафиксированы "до середины текущего года". Возможно, сейчас эти параметры и начинают вырисовываться.

"Проблема в том, что китайские производители как могут открещиваются от роли спасителей российского рынка в условиях западных санкций. И дело не в валютных условиях торговли с РФ, а в том, что и машины "made in China", включают, например, импортные микрочипы и различную электронику. А значит, у производителей есть риск попасть под экономические ограничения США. Вслух никто об этом не говорит, но и заинтересованности в огласке возможных новых проектов компании из КНР не проявляют, предпочитая выжидательную позицию. Поэтому новость о запуске Haval Dargo под Тулой - по-настоящему ценная", - отмечает обозреватель портала "Китайские автомобили" Михаил Надеждин.

Бренды из Поднебесной действительно пока не стали бенефициарами кризисной ситуации на авторынке, как прогнозировали ряд экспертов. Интересным "кейсом" поделился на конференции "FinAuto - 2022" представитель марки Changan. Оказывается, ранее эта компания привозила в РФ из КНР машины поездами. Однако в последние годы тарифы на такие перевозки выросли в 4-5 раз. В попытке сэкономить китайцы стали пользоваться морскими маршрутами, но сейчас порты и транспортные компании ввиду введенных санкций отказываются работать с грузом для России.

"Логистика была построена таким образом, что из Китая автомобили заходили в порт Германии. Там перегружались на мелкие фидерные суда, так как наши порты не принимают корабли с большой осадкой. И дальше они следовали уже мелкими партиями на территорию России - будь то Новороссийск или Санкт-Петербург. В итоге сейчас часть наших автомобилей застряла в Европе", - рассказал директор по продажам представительства Changan в России Александр Кулагин.

"Многие заводы остановлены, импорт фактически прекратился. Реально еще работают (а не делают видимость) только китайские компании. Но и они при всем желании в этом году не смогут компенсировать потери для рынка со стороны крупных игроков - корейских, японских и европейских", - говорит Баринов.

Пока окончательно расторгнуть отношения с российскими партнерами решился только один зарубежный автопроизводитель - американский General Motors, но дефицит автомобилей и запчастей уже ощутим, отмечает независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов.