Ford оставит европейцев без трехдверной Fiesta

Ford пересматривает свою линейку на европейском рынке: под нож пустят трехдверную Fiesta, которая всего полгода назад пережила плановое обновление. 2022 модельный год станет для хэтчбка с таким типом кузова последним — его снимут с конвейера уже этим летом, при этом выпуск пятидверной Фиесты продолжится, сообщает Motor1.com со ссылкой на представителя немецкого офиса Ford. Automotive News Europe в свою очередь выяснил, что некоторые европейские дилеры уже приостановили прием заказов на трехдверку, в том числе и на RS-версию.

Фото: Ford Ford

«Ford упрощает и оптимизирует модельный ряд, чтобы адаптировать его к потребительскому спросу, — заявили журналистам в немецком представительстве компании. — Соответственно, менее популярный вариант кузова будет исключен из гаммы». Так, «заряженная» трехдверная Fiesta RS уже недоступна для заказа, а ряд продавцов ограничили прием заказов и на обычный хэтчбек с таким кузовом.

Motor1.com отмечает, что спрос на Fiesta значительно просел в первые месяцы 2022 года: всего было продано 7608 таких машин против 19 844 за тот же период 2021 года. Ford, как и другие автопроизводители, испытывает проблемы из-за нехватки комплектующих и нарушения логистических цепочек. Так, в марте американский автопроизводитель ввел режим простоя на всех своих европейских заводах из-за дефицита запчастей из Украины и других стран.

В простой в том числе отправили предприятие в немецком Кельне, где производят Fiesta.