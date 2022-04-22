Автотор сократил объём производства в три раза

Глава калининградского завода «Автотор» Владимир Щербаков в интервью сайту Forbes рассказал о ситуации на предприятии.

Фото: Автотор Автотор

«Автотор» остаётся одним из нескольких российских заводов, продолжающих выпуск легковых машин. Предприятие в Калининграде делает автомобили Hyundai, Kia и Genesis, а вот сборку BMW пришлось приостановить — таким было решение немецкой компании.

При этом «Автотору» пришлось втрое уменьшить объёмы производства. До начала военного конфликта в Украине завод ежедневно выпускал 900 машин, а сейчас — 300 машин. По словам Владимира Щербакова, в настоящее время предприятие работает себе в убыток.

За несколько дней до начала спецоперации на Украине в Калининграде начали выпускать кроссоверы Kia Sportage нового поколения. Когда такие машины появятся у дилеров — пока неясно.

Как и другие заводы, «Автотор» испытывает проблемы с поставками комплектующих. Раньше доставка одного контейнера из Кореи в Калининград стоила 4,5 тысяч долларов, а сейчас — 20–25 тысяч долларов. Также заводу не хватает некоторых электронных компонентов. Из-за этого с конвейера сходят некомплектные машины.